IQB Chemie GmbH, producent profesjonalnych środków chemicznych wprowadził nową wersję swojego logo.

IQB Chemie GmbH, producent profesjonalnych środków chemicznych, jesienią 2016 roku wprowadził nową wersję swojego logo. Korespondując z wizerunkiem wypracowanym na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat obecności spółki na niemieckim rynku, nowy logotyp spójnie oraz czytelnie komunikuje unikalne cechy marki poprzez nowoczesny design. Oblicze marki IQB Chemie GmbH zostało dostosowane do najnowszych rozwiązań marketingowo-wizerunkowych podyktowanych intensywnym tempem rozwoju spółki na przestrzeni ostatnich lat. Spółka obecna jest dziś na rynkach: niemieckim, austriackim, czeskim, szwajcarskim, angielskim – od jesieni 2016 również w Polsce. IQB Chemie GmbH jest spółką pionową zintegrowaną – posiada własne laboratoria na terenie Niemiec – świadcząc klientom unikatowe usługi. Jesteśmy w stanie stworzyć unikalne, dedykowane receptury w odpowiedzi na skomplikowane problemy naszych klientów – mówi Agata Wasilewska, odpowiedzialna za rozwój firmy w Polsce. Innowacyjny charakter nowego logotypu idealnie wpisuje się w specyfikę branży nowych technologii, podkreślając jednocześnie fundamentalne wartości IQB Chemie GmbH: jakość, innowacyjność, doświadczenie, bezpieczeństwo – komentuje Roland Chodowiec, Prezes Zarządu IQB Chemie GmbH. Nazwa firmy oraz elementy koloru niebieskiego pozostają bez zmian. Nowe logo wyraża rozpoznawalne i powszechnie kojarzone atrybuty, wypracowaną renomę i prestiż. Zachowana została ciągłość wizerunku, przy jednoczesnym wskazaniu ducha innowacyjności spójnego z branżą nowych technologii. Kolor szary tożsamy jest z rzetelnością, niezawodnością i profesjonalizmem kolor niebieski – z zaufaniem. Znak ma nowe proporcje, liternictwo i jest doskonałym przykładem nowoczesnych trendów. Główną rolę odgrywa lekka typografia, dająca więcej przestrzeni i świeżości. Elementem, który szczególnie przyciąga uwagę jest litera Q umieszczona w logo firmy. Symbolizuje rozwój, doskonałość oraz najwyższą jakość wpisaną w strategię działania spółki. Nowe podejście do wizerunku zakłada posługiwanie się pełną oraz skróconą nazwą firmy. Sformułowanie „QUALITY” jasno i czytelnie komunikuje kluczową wartość zakorzenioną w kulturze organizacyjnej IQB Chemie GmbH. O czym „mówią” detale: - litera Q podkreśla rozwój, proces, doskonałość, najwyższą jakość usług, pełny / kompleksowy charakter oferty; - typografia, krój pisma – to synonim nowoczesności, lekkości, elastyczności; - kolor szary – opisuje wysoko wydajne, innowacyjne rozwiązania, energię i kreatywność - kolor niebieski – to niezawodność, zaufanie Rewitalizacja wizerunku IQB Chemie GmbH jest odwzorowaniem strategii pozycjonowania firmy jako lidera w branży chemicznej, sprawdzonego dostawcy profesjonalnych środków wspomagających procesy firm na rynku europejskim. Jesteśmy dumni z tego redesignu – podkreśla Roland Chodowiec. Więcej informacji na www.iqb-chemie-polska.pl