IQB Chemie GmbH, producent profesjonalnych środków chemicznych w nowej odsłonie

IQB Chemie GmbH, producent profesjonalnych środków chemicznych wprowadził nową wersję swojego logo. Odświeżony znak firmowy doskonale koresponduje z wizerunkiem wypracowanym na przestrzeni ponad 20 lat obecności firmy na rynku niemieckim i w sposób spójny komunikuje unikalne cechy marki poprzez nowoczesny design. - Intensywne tempo rozwoju spółki stało się naturalnym bodźcem skłaniającym nas do uruchomienia działań związanych z dostosowaniem oblicza marki do najnowszych rozwiązań marketingowo-wizerunkowych. Innowacyjny charakter nowego logotypu idealnie wpisuje się w specyfikę branży nowych technologii, podkreślając jednocześnie fundamentalne wartości IQB Chemie GmbH: jakość, innowacyjność, doświadczenie, bezpieczeństwo. Jesteśmy dumni z przeprowadzonego redesignu – podkreśla Roland Chodowiec, Prezes Zarządu IQB Chemie GmbH. Nazwa firmy oraz elementy koloru niebieskiego pozostają bez zmian. Nowe logo wyraża rozpoznawalne i powszechnie kojarzone atrybuty, wypracowaną renomę i prestiż. Zachowana została ciągłość wizerunku, przy jednoczesnym wskazaniu ducha innowacyjności spójnego z branżą nowych technologii. Kolor szary tożsamy jest z rzetelnością, niezawodnością i profesjonalizmem, kolor niebieski – z zaufaniem. Znak ma nowe pro­por­cje, liter­nictwo i jest doskonałym przykładem nowoczes­nych tren­dów. Główną rolę odgrywa lekka typografia, dająca wię­cej prze­strzeni i świeżości. Elementem, który szczególnie przyciąga uwagę jest litera Q umieszczona w logo firmy. Symbolizuje rozwój, doskonałość oraz najwyższą jakość wpisaną w strategię działania spółki. Nowe podejście do wizerunku zakłada posługiwanie się pełną oraz skróconą nazwą firmy. Sformułowanie „QUALITY” jasno i czytelnie komunikuje kluczową wartość zakorzenioną w kulturze organizacyjnej IQB Chemie GmbH. Rewitalizacja wizerunku IQB Chemie GmbH jest odwzorowaniem strategii pozycjonowania firmy jako lidera w branży chemicznej, sprawdzonego dostawcy profesjonalnych środków wspomagających procesy firm na rynku europejskim. Spółka jest obecna na rynkach: niemieckim, austriackim, czeskim, szwajcarskim, angielskim. Polski oddział IQB Chemie GmbH, którym kieruje Agata Wasilewska działa od jesieni 2016 r.